Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили еще ряд попыток киевского режима ударить по территории нашего государства беспилотниками. Об этом в среду, 13 августа, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, за период с 22:35 12 августа до 6:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом 15 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 11 — над Волгоградской областью, семь — над Ростовской областью, пять — над Кубанью, по два — над Белгородской и Воронежской областями, над Крымом и Азовским морем.

Ранее в Нижегородской области украинские националисты направили беспилотники на несколько промышленных объектов. Глава региона Глеб Никитин рассказал, что один сотрудник предприятия, на которое нацеливались БПЛА, погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, принимающий участие в переговорах Москвы и Киева в Стамбуле, отмечал, что "очень многие противники России" пытаются "дезинформировать руководство США о различных фактах", чтобы сорвать налаживание российско-американских отношений.