Трамп отказался подключать Зеленского к переговорам с Путиным

Владимира Зеленского на встречу президентов в Анкоридже не приглашали. Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в формате "один на один", заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Встреча глав России и США пройдет в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа. Ливитт также отметила, что детали грядущих российско-американских переговоров будут раскрыты после того, как стороны их согласуют.

Белый дом анонсировал предстоящий саммит с главой российского государства в субботу. В Кремле уточнили, что ключевой темой беседы двух лидеров будет урегулирование украинского кризиса. Затронут президенты и другие вопросы.