Код "Красный" присвоен вулкану Ключевской на Камчатке

Код авиационной опасности на Ключевском вновь сменился на "Красный". Об этом 13 августа сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Вулкан выбросил пепловый столб на высоту 12 километров. Шлейф от него распространяется в южном направлении. На пути следования находятся населённые пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла, добавили в министерстве.

В настоящее время в населённых пунктах региона пеплопадов не зарегистрировано.

В МЧС предупредили, что делать при пеплопаде:

— Дома необходимо закрыть все двери и окна, без необходимости не выходить на улицу;

— В случае выхода из помещения надеть респиратор или марлевую повязку.