Жители Земли увидели пик метеорного потока Персеиды - до 100 падающих звезд в час

Минувшей ночью жители Земли наблюдали пик метеорного потока Персеиды.

Фантастическое шоу происходит ежегодно. Болиды, которые мы видим, - это результат сгорания в атмосфере обломков кометы Свифта-Таттла.

Кстати, небесной страннице более пяти миллиардов лет. Последний раз она приближалась к нашей планете в 1992 году. Загадывать желание в этот раз приходится практически молниеносно - метеоры вспыхивают всего на секунду, так что запаситесь вниманием и терпением.

Наблюдать Персеиды можно до конца лета.