Сотни новобранцев каждый день приходят на пункты отбора по контракту

Квадроциклы и мотоциклы часто используют штурмовики, чтобы добраться до места, откуда они начнут свою атаку. Бойцы приморской общевойсковой армии на специальном полигоне оттачивают навык вождения таких транспортных средств. Преодолевают змейку, скоростные участки, имитацию разрушенного моста.

Бойцы проходят трассу в полной экипировке. Вокруг много дыма и грязи, чтобы приблизить обстановку к боевой. Антон недавно подписал контракт. А вот с двухколесной техникой знаком был и прежде. Так что атмосфера на полигоне ему близка.

"Раньше я гонял на мотоцикле. Таком же кроссовом. Подписал контракт, и эти навыки реально помогают. Мотоцикл требует быть внимательным, быстро реагировать и ориентироваться. Все это важно для солдата в бою. Подписав контракт, я решил служить Родине и защищать ее интересы", - говорит новобранец.

После преодоления препятствий следует обучение тактической медицине. Инструкторы с боевым опытом знают, как важно не просто рассказать основы, а передать свои знания в ситуации, приближенной к фронтовой. Бойцы учатся правильно накладывать жгут и бинты, эвакуировать раненых товарищей с поля боя.

Сергей на гражданке работал медбратом. Когда набрался опыта и понял, что он может пригодиться на фронте, подписал контракт с Минобороны.

"Еще в армии заинтересовался тактической медициной. Это направление, где необходимо быстро и эффективно действовать в сложных условиях. Подписал контракт. Это дает мне возможность применять свои навыки на практике", - говорит он.

Но сначала бойцы проходят через пункты отбора по контракту. Пожелания добровольцев насчет будущей военной специальности, конечно, учитываются. Всю необходимые сведения всегда подскажут специалисты. Впрочем, многое добровольцы могут узнать и сами. К примеру, в этом пункте отбора во Владикавказе для удобства установлены интерактивные информационные терминалы.

Добровольцы чувствуют поддержку государства. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей - и региональную. В Москве бойцам предусмотрена дополнительная выплата - 1 миллион 900 тысяч рублей.