Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Овны
Ваша Луна сегодня в ударе - как батарейка на 100%! Уверенность, харизма и смелость при вас, так что дерзайте, делайте важные шаги, импровизируйте.
Тельцы
Лето просит вас отбросить на время мысли о делах и сделать паузу, чтобы не наделать ошибок. Уединение сегодня - как спа для вашей души.
Близнецы
На работе или в учебе наконец-то решатся какие-то сложные вопросы. Солнце поможет быть убедительными, а Луна добавит вам находчивости.
Раки
Хочется больше общения и ярких эмоций? Почему бы и нет! Солнце во Льве вдохновляет на подвиги: знакомства, смелые посты, комментарии, новые связи.
Львы
Ваше Солнце сегодня подталкивает к новым поездкам и идеям, как заправский маркетолог. Выбирайте направление, пока дует попутный ветер.
Девы
Налегайте на решение финансовых вопросов! Солнце активирует ваши сильные стороны, а Луна в Овне помогает действовать без лишних сомнений.
Весы
Одиноким представителям знака улыбнется удача в знакомствах, а те, у кого есть партнер, смогут обсудить сложные моменты и найти компромисс. Все как вы любите!
Скорпионы
Рутина не покажется скучной - Луна в Овне дает прилив энергии. Сегодня удачный день для спорта, генеральной уборки или новых рабочих проектов.
Стрельцы
Солнце и Луна зовут вас развеяться - хоть в новый магазин за чем-то ярким, хоть на пляж с друзьями. А еще это время для творческих идей!
Козероги
День, когда хочется навести уют дома или провести время с близкими. Солнце во Льве напоминает: внимание к родным - это и есть ваша суперсила.
Водолеи
Пишите, звоните, заказывайте документы, назначайте переговоры. Звезды сегодня щедры, и вы обязательно достигнете цели. Только не откладывайте!
Рыбы
Устали от однообразия, но не знаете, как это исправить? Отправляйтесь на шопинг: все, что вы купите сегодня, будет ярким, уникальным и запоминающимся.