Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение девятилетней Марьяны Шильниковой

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 9-летней Марьяны Шильниковой. Ее историю мы рассказывали накануне.

У нее девочки смертельный диагноз - нейробластома правого надпочечника. Марьяна стойко борется с болезнью. Перенесла операции по удалению опухоли и метастазов, тяжелые курсы химотерапии. Но недуг, к сожалению, не отступает. И единственный шанс на выздоровление - терапия современным противорецидивным лекарством. Этот новейший препарат - последняя надежда для Марьяны, но его стоимость - более 16 миллионов рублей. У семьи таких огромных денег нет. Родители просят о помощи всех неравнодушных.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

