Встреча Путина и Трампа может пройти на военной базе в Анкоридже

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на 15 августа, состоится на военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Об этом рассказали информированные сотрудники Белого дома на условиях анонимности.

По словам собеседников CNN, из-за пика туристического сезона на Аляске почти не осталось доступных площадок, пригодных для встречи на высшем уровне.

Организаторы изучили разные варианты в Джуно, Анкоридже и Фэрбенксе, однако в конечном счете пришлось остановиться на Анкоридже. Хотя Белый дом стремился избежать проведения встречи на американском военном объекте, в итоге лишь база Элмендорф-Ричардсон оказалась местом, отвечающим всем требованиям для проведения саммита.

Ранее пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Ливитт подтвердила, что утром 15 августа Дональд Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, штат Аляска. Там, согласно плану, и пройдет двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным. Наряду с этим чиновница не исключила возможность будущего визита Трампа в Москву.

Прежде звучали иные предположения о месте встречи Путина и Трампа. В частности, сообщалось, что Секретная служба США арендовала дом в Анкоридже с шестью спальнями. Также поговаривали, что встреча лидеров США и России может пройти в отеле Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд.