Дмитрий Дибров на фоне скандала с изменой жены: "Ужас, когда семья рушится, это кошмар!"

Дмитрий Дибров на платформе Twitch провел двухчасовой стрим с размышлениями о природе "женской измены". По мнению телеведущего, в том, что супруга смотрит налево, виноват муж.

"Бывает, вина не распущенной женщины, а это наша с вами, господа мужики, вина... Ну, купите вы шампанское, ну попробуйте вновь поухаживать! Так, глядишь, и не будет Вронского, Вронские — они вокруг вас, они прям летают вокруг вас, и уж точно для них уже готова посадочная площадка", - рассуждает Дибров.

Известный телеведущий привел множество примеров из литературы и в итоге заявил: "Ужас, когда семья рушится, это кошмар!".

Однако гвоздем программы стало неожиданное появление в кадре супруги Дмитрия Полины, которая как ни в чем не бывало подала мужу чай и поздоровалась со зрителями. "Полечка! Ребят, это Полина. Спасибо большое!" - с улыбкой представил жену шоумен.

О собственной личной драме Дмитрий Дибров не сказал ни слова. Теперь в Сети гадают, что это было. Кто-то считает, что телеведущий решил просто хайпануть. Некоторые особо наблюдательные поклонники уверены, что эта передача просто повтор, который решил выложить шоумен, чтобы высмеять ситуацию.

Напомним, уже более недели ходят слухи, что Дмитрий и Полина Дибровы разводятся. Якобы жена телеведущего увлеклась другом семьи, миллиардером Романом Товстиком. Ради эффектной Полины бизнесмен бросил жену с шестью детьми и подал на развод.