В России изменят порядок расчета средней месячной зарплаты

В России с 1 сентября вступит в силу новый порядок определения средней месячной зарплаты. Об этом рассказал в среду, 13 августа, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как уточнил парламентарий, одним из нововведений станет включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Нилов отметил, что "это, конечно, плюс для работника очевидный".

Также вводится отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия. Для этого требуется умножить среднедневной заработок на среднее количество рабочих дней в месяце. Для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия вычисляют путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.

Комментируя новую систему расчета, Нилов отметил, что "все теперь осовремененное, актуализированное и вновь работающее", сообщает ТАСС.

Ранее Федеральная служба государственной статистики подсчитала, что в апреле средняя зарплата в России до вычета налога немного не дотянула до 100 тысяч рублей. Показатель за два года вырос более чем на треть.

Тем временем Высшая школа экономики изучила представления части россиян о финансовой составляющей "нормальной" жизни. Выяснилось, что гражданам, которые причисляют себя к состоятельным, для сохранения ощущения обеспеченности нужно полмиллиона рублей на человека ежемесячно.