После смерти отца Дарья Мороз рассказала о плачевном состоянии

16 июля в Москве похоронили режиссера Юрия Мороза. Кинодеятелю было 68 лет, последние два года он боролся с онкологическим заболеванием. В последний путь режиссера проводили вдова, актриса Виктория Исакова, его дочь от первого брака, артистка Дарья Мороз, друзья и поклонники.

Утешение артистка нашла в работе. Она продолжает не только сниматься, но и снимать. В настоящее время, например, Дарья Мороз работает над лентой "Секс. До и после". В своем официальном телеграм-канале она порассуждала о профессии актера.

"В потоке съемок в разных проектах, во всем нашем индустриальном скорей-скорей, в обилии случайной режиссуры, от артиста крайне редко требуется реальное профессиональное подключение. Текст говорит и спасибо. Всем некогда и не до актерских свершений", - отметила Мороз.

В итоге, считает Дарья, актеры начинают лениться и халтурить. А когда оказываются на площадке, где все же следует продемонстрировать мастерство и как следует потрудиться, работать оказывается сложно. "Поток киносериального контента за последние годы привел актерский цех, по моему скромному убеждению, в весьма и весьма плачевное состояние. Я не исключение", - призналась актриса.

По мнению Мороз, "выплывают" только "фанатично заряженные на профессию люди", которые по-настоящему любят то, чем занимаются. "Как всегда говорил папа: "В профессии надо жить долго". Нужно думать не о том, что ты сиюминутно заработаешь или хайпанешь, а о том, как твой актерский организм будет развиваться в связи с каждой работой и что ты глобально хочешь от профессии. Зачем ты вообще этим занимаешься", - заключила Дарья Мороз.