Венгрия обладает возможностью "устроить распад Украины" за один день, хотя и не собирается этого делать. С таким заявлением выступил во вторник, 12 августа, глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Политик заявил в интервью порталу Patriota, что Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа: "Если случится авария, упадет несколько столбов или порвется пара проводов, Украина встанет".

Орбан особо подчеркнул зависимость Украины от Венгрии в свете того, что "украинцы разговаривают с нами так, как разговаривают они, неуважительно и так, как ни один нормальный человек не стал бы разговаривать".

Также венгерский политик отметил, что Украина уже проиграла, а Россия победила в конфликте — боевые действия давно бы закончились, если бы европейские страны не предоставляли Киеву деньги и оружие. Говоря о перспективах украинского государства, Орбан предупредил, что оно не будет самостоятельно определять свое будущее, потому что именно Украина "нарушила баланс сил и поставила под угрозу собственную государственность".

Ранее Орбан указывал на критические недочеты в политике предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Главной ошибкой венгерский премьер счел отклонение предложения заключить мир с Россией, с которым в свое время обращался к нему Виктор Орбан.

По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, Запад тотально ошибается в отношении происходящего на Украине и заплатит за это большую цену. Дипломат подчеркивал, что Украине нет места в Евросоюзе, в который она так мечтает вступить.