Получившая вторую волну популярности Буланова рассказала, как изменилась ее жизнь

Татьяна Буланова вслед за Надеждой Кадышевой обрела вторую волну популярности. В соцсетях завирусилась песня артистки "Ясный мой свет", и теперь молодежь с удовольствием подпевает ей и посещает концерты.

А недавно особое внимание получила подтанцовка Татьяны Булановой, с которой она работает уже более 20 лет. "Энергосберегающая хореография", как ее прозвали в народе, стала настоящим мемом и породила целый тренд. Пользователи Сети повторяют незамысловатые движения танцоров, снимают видеопародии, а некоторые даже метят в команду Булановой.

Журналисты связались с артисткой, чтобы узнать, как она относится к столь пристальному вниманию к своей подтанцовке. Певица сообщила, что не обращает внимания на шумиху. Более того, жизнь артистки после второй волны популярности, накрывшей ее, особо не изменилась. По словам Булановой, ее рабочий график расписан на месяцы вперед.

"Я в работе вся с утра до вечера. Мне абсолютно все равно. У меня есть своя работа, расписанная до мая следующего года, которая никак не была связана с этим стихийным хайпом, поэтому я не обращаю внимания на этот странный ажиотаж", - сообщила певица Starhit.

К своей подтанцовке, с которой она работает уже много лет, Татьяна Буланова относится тепло и считает ее буквально своей семьей. Многочисленные гастроли, переезды, выступления сблизили их. "Отношения у нас замечательные, мы как одна семья. Конечно, когда ты на целый месяц уезжаешь из дома, намного легче быть рядом с близкими людьми", - заключила артистка.