Как распознать курьера от мошенников: названы "кодовые фразы"

В МВД назвали кодовые фразы, которые помогут определить курьера, отправленного мошенниками. Одной из таких фраз является "я от сотрудника банка".

Также злоумышленники могут произносить фразы "выходите, я подъехал", "все по инструкции". Яркий маркер мошенника — фразы наподобие "не сообщайте никому", "проверка безопасности" и "конфиденциально".

Кроме того, мошенники используют пароли, которые курьер должен назвать жертве для получения денег или ценностей. Об этом пишет ТАСС.

Накануне в МВД рассказали о маркерах мошенничества при онлайн-покупках. Так, признаками обмана могут быть требование перевода на карту физического лица, перенос общения в неофициальные мессенджеры и частая смена реквизитов.

Кроме того, злоумышленники просят дополнительные "возвратные" взносы, например для "завершения оформления страховки", меняют минимальную сумму вывода, требуют срочной оплаты и отказывают в альтернативных способах доставки.