Выяснились любопытные детали о новой системе ПРО США "Золотой купол"

Система противоракетной обороны (ПРО) США "Золотой купол" будет состоять из четырех эшелонов защиты — одного спутникового и трех наземных. Об этом говорится в презентации проекта.

Как сообщает Reuters, в систему "Золотой купол" войдут 11 батарей малой дальности, размещенных на континентальной части США, Аляске и Гавайях.

Совокупные затраты на реализацию проекта оцениваются в 175 миллиардов долларов, хотя пока нет полной ясности относительно окончательного количества необходимых пусковых установок, перехватчиков, наземных станций и ракетных площадок. Пока на "Золотой купол" официально выделено лишь 25 миллиардов долларов.

Ранее в Соединенных Штатах отмечали, что страна нуждается в многоуровневой системе противоракетной защиты, которая базировалась бы как на использовании уже существующих систем вроде Patriot, так и на внедрении новых технологий, подобных лазерным установках на вооружении армии Израиля.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, оценивая планы США по созданию системы "Золотой купол", заявил, что они вызывают серьезную озабоченность в Москве, хотя оснований для паники нет. Дипломат подчеркнул особую актуальность задачи гарантированного обеспечения безопасности России в любых условиях.