Лидеры европейских стран и НАТО пытаются захватить внимание президента США

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске в городе Анкоридж. Об этом официально сообщили в Белом доме. А телеканал CNN со ссылкой на источники уточняет: местом саммита, вероятнее всего, станет крупнейшая в штате военная база. Только она соответствует жестким требованиям безопасности. Тем временем лидеры европейских стран и НАТО при участии главы киевского режима хотят созвониться сегодня с президентом США. О тревогах украинских спонсоров и ожиданиях от предстоящей встречи президентов - репортаж Елены Макаровой.