Несколько секунд - и вот уже самоходный миномет "Тюльпан" готов вести огонь по позициям противника. По рации передают координаты цели. В данном случае - это вражеский пункт управления БПЛА, по которому расчет незамедлительно начинает работу. Уничтожение цели фиксирует разведывательный беспилотник. В районе Красноармейска небо ими буквально кишит. Это сейчас одно из самых горячих направлений, где войска группировки "Центр" продолжают продвигаться вперед. (

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки войск "Центр": Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение двум механизированным, штурмовой и десантно-штурмовой бригадам.

С мест приходят сообщения о серьезном прорыве обороны противника в районе Красноармейска. Киев это отрицает, подчеркивая, что все под контролем. Но судя по тем видео, что записывают сами всушники, ситуация на флангах действительно катастрофическая.

Артиллерия работает круглосуточно. По позициям врага бьют при помощи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". Также активно используют системы залпового огня "Ураган", накрывая в том числе эвакуационные пути ВСУ. Этим заняты и расчеты мотострелковых подразделений, вооруженные ПТУРами "Метис". Вот один из них выдвигается на боевую задачу по уничтожению опорного пункта противника на краснолиманском направлении. До первой точки бойцы едут на мотоцикле. Затем скрытно передвигаются пешком, выходя в заданный квадрат для атаки.

Леонид Шаров, начальник пресс-центра группировки войск "Запад": Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять задачи СВО. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение двум механизированным и двум штурмовым бригада ВСУ в районах Осинова, Купянска, Петропавловки, Боровское, Андреевки, Карповки, Колодези и Среднего. В течение суток потери противника составили до 250 военнослужащих. Танк, две боевые машины "Снеч", 13 автомобилей, три артиллерийских орудия.

В движении сейчас, по сути, находится весь фронт, продолжая выполнять боевые задачи в рамках спецоперации.