Одиннадцатилетняя девочка вернулась с Украины в Россию и воссоединилась с семьей

Воссоединение с семьей после долгой разлуки: 11-летняя Настя вернулась с Украины в Россию к маме.

В марте 2022 года девочка была у родственников, а затем не смогла приехать обратно из-за трудностей с документами. Все это время она находилась в детском доме. Посредническую помощь в воссоединении семьи оказал Катар.

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что после начала спецоперации Россия активно ведет такую работу в том числе и в других странах. К родителям вернулись уже более 130 детей.

" Здесь не должно быть никакой политики, нет проблем, чтобы сделать все, чтобы ребёнок попал в семью, были ситуации, когда родственники не могли доказать, что они родственники. Мы делали тесты ДНК и так же передавали, воссоединяли с украинской стороной, с семьей, которая находится там", - отметила омбудсмен.