Число жертв масштабных природных пожаров на юге Европы растет с каждым днем

Число жертв масштабных природных пожаров с каждым днем растет на юге Европы. В странах Средиземноморского бассейна - африканская жара.

На Балканах, Апеннинах и на Пиренейском полуострове - более 40 градусов по Цельсию. Волонтер погиб при тушении огня в Испании. Пожарами охвачены тысячи гектаров леса и сельхозугодий в самом центре, на юге и на западе страны. Тысячи жителей в эвакуации, есть пострадавшие. Схожая ситуация в соседней Португалии. Один человек погиб и три пропали без вести во Франции.

Пламя уничтожает дома и на побережье Адриатики. Эвакуируют жителей в Албании. В Черногории погиб военнослужащий. Сербия направила в страну российский вертолет "Камов", который способен поднимать до пяти тонн воды. Он уже работает в районе Подгорицы.

Настоящая паника в городах Греции: в стране более 100 природных пожаров, которые полыхают на материке и на островах. Отдыхающих на пляжах туристов вывозят на судах береговой охраны.