Анонс встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа встретил реакцию двух типов. На это указала в среду, 13 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила чиновница в интервью радио Sputnik, есть "здоровые силы, которые желают удачи" предстоящему российско-американскому саммиту на уровне глав государств.

Однако нашлись и "те, которые шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней". Конкретные фамилии Захарова называть не стала. Однако после объявления о встрече Путина и Трампа резким недовольством разразились европейские политики и представители киевского режима.

В то же время телеканал CNN отмечает, что американские чиновники обрадовались и удивились согласию президента России Владимира Путина приехать на территорию Соединенных Штатов для встречи с Трампом.

При этом американские СМИ утверждают, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский вынужден будет согласиться на любые результаты переговоров Трампа и Путина вне зависимости от того, каким будет это предложение. Это "будет лучше неизбежного уничтожения, ожидающего страну Зеленского в случае продолжения боевых действий".