Многие россияне не имеют финансовой возможности совершить крупные и дорогостоящие покупки без предварительного накопления средств. О том, как минимизировать стресс в этом процессе, рассказала психолог Кристина Шайдуллина.

Эксперт отметила в интервью радио Sputnik, что накопление необходимо встроить в систему ценностей, а не в список самоограничений — тогда это не будет нарушать эмоциональное равновесие. Для этого психолог порекомендовала следовать пяти шагам.

Первым шагом является определение четкой цели, ведь "накопление ради накопления — путь в никуда". Целью должен стать не просто "отпуск в Турции" или "ипотека на двушку". Важно понимать, что за словом "отпуск" кроется восстановление и ощущение свободы, а за термином "ипотека" — стабильность и безопасность.

Вторым шагом Шайдуллина предлагает проверить родовые сценарии, ведь многие живут не по средствам, а по семейным мифам: "Богатые — это нечестные", "Деньги портят людей" и так далее. Если вспомнить, кто из родных мог позволить себе воплощать желания, а кто не мог, откроется "поле для осознанности".

Затем немаловажно разделить контроль, чтобы один член семьи не нес все бремя накоплений. Накопление должно быть делом системы, а не одного героя, подчеркнула психолог.

Четвертый важный элемент — установление безопасных границ. Накопление нужно сделать ритуалом заботы о себе, а не аскезой. Кристина Шайдуллина пояснила, что речь идет про взрослую позицию: "Я управляю, а не отказываюсь".

Наконец, пятый шаг заключается в том, чтобы помнить: накопление — это не гонка, а способ выстраивать зрелые отношения с собой, деньгами и окружающим миром. Воспринимать этот процесс нужно не как отказ от чего-либо, а как инвестиции в себя, свою стабильность и мечту, резюмировала эксперт.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что главная задача власти в нашем государстве — это повышение уровня и качества жизни граждан. Совместными усилиями всех ветвей власти можно достичь целей развития, стоящих перед Россией.

При этом в 2024 году, судя по данным Росстата, в России рекордно выросла доля семей, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, составив 4,9%. Наряду с этим увеличилась доля семей, которым денег хватает на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи, до 37,4%.