Жена устроила взбучку Дмитрию Маликову: ее слова попали в Сеть

Дмитрий Маликов и его жена Елена вместе уже более 30 лет. Однако популярный певец не скрывает, что их семья ничем не отличается от любой другой - и в их отношениях бывают споры и недопонимания. Так, в своем официальном телеграм-канале известный исполнитель опубликовал аудиосообщение, которое ему записала супруга. Елена устроила мужу взбучку из-за того, что он проводит время с молодыми и хорошенькими женщинами, а на ее звонки не отвечает.

"Але, Дим. Совсем не могу до тебя дозвониться. В семейный чат уже пару дней не заходишь. Я заглянула в твою Сеть… Угу-гу! У тебя жар, что ли, не могу понять. Одна девушка, вторая, третья! Танцы, какие-то чужие семьи…" - обратилась к Дмитрию Маликову супруга.

Елена пригрозила, что уйдет от мужа, если он не возьмет себя в руки. "Дима, вернись на землю! Что с тобой? Уже все мне звонят... Слушай, громкого развода еще никто не избежал в прекрасном шоу-бизнесе", - сказала артисту жена.

Сам певец назвал эту аудиозапись, которая сопровождалась забавным видео, одним словом: "Дотанцевался". В Сети с юмором отнеслись к свежей публикации Дмитрия Маликова. Большинство фанатов высказало мнение, что таким образом певец пиарит свою новую песню.