Предводитель киевского режима Владимир Зеленский в среду, 13 августа, прибудет в Берлин. Там ему предстоит видеоконференция с президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет Bild, канцлер ФРГ Фридрих Мерц за два дня встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа организовал дистанционные переговоры с участием Трампа, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и представителей руководства Украины.,

Также отмечается, что в переговорах могут принять участие и представители основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что предстоящий на Аляске российско-американский саммит не все встретили со здоровым одобрением — нашлись и "те, которые шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней".

При этом некоторые источники утверждали, что Зеленский, вероятно, будет находиться на Аляске во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, невзирая на отсутствие приглашения на сам саммит. При таком сценарии любые встречи с участием Зеленского могут пройти только после переговоров лидеров России и США.