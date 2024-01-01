Министерство просвещения России рекомендовало школьным учителям отслеживать поведение детей иностранных граждан, чтобы выявить у таких учеников возможные склонности к преступлениям.

Как пишут "Ведомости", соответствующая методичка из федерального центра опубликована на сайтах министерств образования и просвещения Башкортостана, Свердловской и Смоленской областей.

Школьным педагогам рекомендуют обращать внимание на детей мигрантов, склонных выражать пренебрежение к "исторической памяти, традиционным российским ценностям, государственной символике", а также к информации, которую учителя доносят на уроках "Разговоры о важном".

Ребенок мигрантов, потенциально склонный к преступной деятельности, может испытывать затруднения в адаптации, создавать конфликтные ситуации и нарушать учебную дисциплину. В его лексиконе могут звучать "не связанные с получаемыми в ходе образовательного процесса знаниями" слова и выражения.

Миграционная среда рассматривается врагами России как источник исполнителей терактов и диверсий. Глава Национального антитеррористического комитета Александр Бортников рассказал, что в нашей стране с начала 2025 года задержали более 290 мигрантов и пресекли подготовку ими 18 терактов в местах массового пребывания людей, в том числе два — по заданию Киева.

В Мосгорсуде между тем продолжается рассмотрение уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле", который был совершен мигрантами в марте 2024 года. Это преступление стало одним из самых трагических за всю современную историю России — оно унесло жизни 149 человек.