Меган Маркл выступила с откровением про принца Гарри: зачем она вышла за него замуж?

Меган Маркл и принц Гарри после отказа от королевских обязанностей и переезда из Великобритании в США зарабатывают как могут. Так, малоизвестная американская актриса запустила собственное кулинарное шоу, которое, впрочем, имело весьма небольшой рейтинг на Netflix и то и дело подвергалось критике со стороны зрителей.

Однако на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Меган объявила о том, что в конце августа состоится премьера второго сезона ее шоу "С любовью, Меган". Супруга принца Гарри опубликовала тизер будущей передачи. Ее новыми гостями стали знаменитый шеф-повар Хосе Андрес, модель Крисси Тейген, ведущая Джейми Керн Лима и звезда Queer Eye Тан Франс.

Среди прочего, в тизере показали момент, когда Меган Маркл вдруг разоткровенничалась. "Знаете, кто не любит омаров? Мой муж", - сообщила актриса. И ее собеседник в ответ на такое признание с юмором спросил: "Ну и зачем ты вышла за него замуж?". Тогда Меган заразительно расхохоталась.

В новых сериях Маркл и ее гости будут лепить глиняные горшки, печь печенье, сервировать стол полевыми цветами, готовить новые блюда и выпивать.