Началось прощание с актером Иваном Краско

Сегодня, 13 августа, в Санкт-Петербурге в зале Театра им. В.Ф. Комиссаржевской началось прощание с народным артистом Иваном Краско. Почтить память легендарного актера явились не только многочисленные поклонники, но и коллеги и близкие.

Так, проститься с Иваном Краско пришли его помощница Дарья Пашкова, а также бывшая супруга Наталья Вяль, сообщает "МК". Кроме того, на траурной церемонии появился сокурсник Ивана Краско, актер Георгий Штиль. Почтили память артиста также актеры Анастасия Мельникова, Николай Буров и другие. Звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" с трогательной речью обратилась к Ивану Краско, передает Starhit.

"Любимый, дорогой дядя Ваня! Я считаю, что мы очень счастливые люди, нам очень повезло, ведь ты много-много лет окружал нас собой. Много лет мы могли тебя видеть, слышать, чувствовать… Каждый раз, когда ты встречался с ним за кулисами или по пути на репетицию, ты понимал, что ты ему нужен, ты интересен. Дяде Ване было важно знать, чем ты сейчас живешь, что у тебя происходит", - высказалась Анастасия Мельникова.

Напомним, Ивана Краско не стало 9 августа. Сердце 94-летнего актера остановилось около 12 часов дня в одной из больниц Санкт-Петербурга. Свои последние дни он провел в реанимации, куда попал после инсульта.