Украина действительно готова перейти к обсуждению с Россией перемирия в воздухе. Такое заявление сделал в среду, 13 августа, советник главы киевского режима Михаил Подоляк.

Как отметил украинский политик в интервью итальянской газете Corriere della Sera, украинские власти готовы "рассматривать этот сценарий", поскольку считают его "начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций".

Подоляк уточнил, что в рамках пресловутого воздушного перемирия Москва и Киев могли бы согласовать отказ от ударов с воздуха, в том числе с применением беспилотников.

Неделей ранее американские средства массовой информации писали, что Россия может согласиться на введение временной паузы во взаимных воздушных ударах с Украиной. Сделать это, по версии источников, Москва могла бы в качестве жеста деэскалации и возможной уступки американским властям. Однако официальных комментариев на этот счет из Кремля не поступало.

При этом ранее российская сторона отклонила требования о полном и безусловном перемирии выдвигаемые коллективным Западом. Официальная Москва объяснила это тем, что США, Великобритания и Франция, требуя согласия Москвы на безоговорочный мир, не говорят, что прекратят любые поставки помощи Киеву.