В России могут ввести штраф до 15 тысяч рублей за "иранскую тонировку"

Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева попросили ввести ощутимые штрафы за использование автомобилистами "иранской тонировки". Так называют рулонные шторки, которые легко крепятся на стекле машины, а по требованию инспектора ГИБДД легко снимаются без повреждений.

Как заявил SHOT вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, подобные приспособления увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий, а потому союз просит наказывать рублем автовладельцев за их использование.

Авторы инициативы предлагают установить штраф за использование любых приспособлений, имитирующих тонировку не менее 5 тысяч рублей, а если водитель попадается на таком нарушении повторно — не менее 15 тысяч. Наряду с этим НАС настаивает на полном законодательном запрете продавать подобные приспособления в России.

В комментарии ТАСС Шапарин подчеркнул, что "иранская тонировка" очень широко распространилась в нашей стране: "Если раньше вешали такие гардины из ткани, <...> то сейчас появились некие иранские занавески — это выдвижная пленка, которую можно увидеть практически на каждой газели даже в Москве".

В мае в стране прошел рейд против любителей спрятаться за затемненным стеклом в автомобиле: инспекторы Госавтоинспекции выявляли машины с незаконной тонировкой и проводили экспертизу затемненных стекол. Нарушители получили штрафы.

Однако в июне прозвучало предложение пересмотреть требования к тонировке передних боковых стекол автомобиля. Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому будет разрешено использовать для тонировки стекол пленку со светопропусканием не менее 60%.