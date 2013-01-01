Шепелев показал новое фото сына от Фриске: он копия певицы

О романе певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева заговорили после того, как пара стала выходить в свет вместе. А вскоре выяснилось, что у них будет ребенок. Весной 2013 году Жанна родила Дмитрию сына Платона. А уже летом певица начала борьбу с раком головного мозга.

К сожалению, в 2015 году артистка проиграла. После смерти Фриске Шепелев забрал сына себе и занялся его воспитанием. Сейчас Платону уже 12 лет. С недавних пор телеведущий стал выкладывать в Сеть его фотографии и видео. По словам шоумена, сам мальчик ничего не имеет против. Более того, Платон даже снялся во втором сезоне фильма "Плакса".

Известно, что подросток занимается спортом и музыкой. А еще является копией своей матери Жанны Фриске, считают многие интернет-пользователи. Так, разительное сходство они заметили, увидев новую фотографию Платона, которую у себя в официальном телеграм-канале выложил Дмитрий Шепелев.

Оказывается, не так давно телеведущий со своей семьей провел отпуск в одной из теплых стран. Снимками с отдыха шоумен им поделился с общественностью. На кадрах, к слову, запечатлена и новая избранница Дмитрия, дизайнер Екатерина Тулупова. Напомним, что в 2021 году она родила ему сына Тихона.

Ранее сообщалось, что Шепелев и Тулупова решили официально оформить отношения. По некоторой информации, радостное событие должно случиться уже этим летом.