Февральский скандал в Вашингтоне, когда предводителю киевского режима в буквальном смысле указали на дверь, фатально подорвал положение Владимира Зеленского. Такое признание сделал руководитель его офиса Андрей Ермак.

Как отметил украинский чиновник, вспоминая сорвавшиеся переговоры в Белом доме, "когда была дискуссия в Овальном кабинете, с точки зрения дипломатии, с точки зрения на свою карьеру, вам все скажут, что это было самоубийство" для Зеленского (цитата по РИА Новости).

На пресловутой встрече президента США Дональда Трампа с Зеленским диалог обернулся ссорой — американский политик обвинил представителя Украины в черной неблагодарности. Любые попытки Зеленского оправдаться Трамп пресекал и, в конце концов, главу киевского режима отправили восвояси, не подписав с ним соглашение по минеральным ресурсам и отменив запланированный официальный обед.

Из-за того, что американский президент остался крайне недоволен поведением и риторикой предводителя киевского режима, пришлось впоследствии переформатировать несколько мероприятий. Так, на июньском саммите НАТО в Гааге графики составляли таким образом, чтобы "Владимир Зеленский мог как-то присутствовать, не провоцируя Трампа".

При этом эксперты предупреждали, что благосклонность Вашингтона главарю киевского режима удастся вернуть лишь в том случае, если он пойдет на серьезные уступки по мирному договору.