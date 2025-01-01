Украинская армия за три года российской специальной военной операции "скатилась" к жесткому и иерархически организованному подходу, близкому к устройству советской армии. Такое мнение высказывают американские эксперты.

Как пишет The Wall Street Journal, украинские солдаты и офицеры жалуются на централизованную культуру командования, при которой инициатива наказуема. Столь негибкий подход, по их словам, ведет к частой гибели военнослужащих и не способствует набору новобранцев.

Американское издание подчеркивает, что в этой системе командование ВСУ приказывает продолжать лобовые атаки, невзирая на полное отсутствие результатов, и отклоняет просьбы подразделений о тактическом отступлении ради спасения жизней бойцов.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко признал, что Украине необходимо переоценить ситуацию на фронте с учетом прежних ошибок, поскольку в стране нереалистично оценивали свои возможности.

При этом еще до начала 2025 года российский министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что ВС России перемололи лучшие части украинской армии и сорвали всю ее военную кампанию, планировавшуюся на 2025 год.