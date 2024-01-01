Борису Щербакову сделали экстренную операцию

Оказалось, что за последние две с половиной недели Борис Щербаков дважды падал. Сначала 75-летний артист потерял равновесие на даче 24 июля. Он упал и ударился бедром. Щербакова госпитализировали, но через два дня уже выписали. Тогда актер передвигался на костылях, но сильные боли его не отпускали. А 11 августа он снова упал дома, причем на то же самое бедро. Тогда Бориса Щербакова опять увезли в больницу.

Актер страдал от сильной боли, он даже не мог двигать ногой. Медики диагностировали перелом шейки бедренной кости со смещением и провели экстренную операцию, передает Mash. Борису Щербакову заменили сустав эндопротезом, хирургическое вмешательство прошло штатно. Сейчас актеру предстоят восстановление и реабилитация.

Напомним, что в последнее время артист то и дело оказывается в больнице. Так, в декабре 2024 года Борис Щербаков потерял сознание в подъезде, упал и повредил голову. После этого у него развилась анемия, он не мог ходить без посторонней помощи. Тогда артист несколько дней провел в реанимации.