Два человека остаются в больнице после серьезного ДТП в Долгопрудном

Два человека остаются в больнице после серьезного ДТП в подмосковном Долгопрудном. Это женщина и мужчина 27 и 28 лет. У обоих серьезные травмы и переломы.

Накануне вечером их сбила машина на автобусной остановке недалеко от торгового центра. Автомобиль Hyundai Solaris мчался по Лихачевскому проспекту на огромной скорости. В какой-то момент стал резко сдвигаться в сторону тротуара и влетел в остановочный павильон, перед этим проскочив буквально в миллиметрах от маршрутки, в которую только что зашли пассажиры. Водитель задержан и дает показания. По его словам, машина внезапно сломалась.

"Наехал на металлический отбойник и, потеряв управление, совершил наезд на остановку общественного транспорта. Прокуратура города Долгопрудного контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - сообщили в прокуратуре.