Высылка российского дипломата Эстонией — не первое враждебное действие, совершаемое за последние годы прибалтийским государством. Об этом заявили в среду, 13 августа, в Министерстве иностранных дел России.

Эстонское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного посольства России и передало ему дипломатическую ноту о том, что первый секретарь дипмиссии объявлен персоной нон грата и должен покинуть Эстонию.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев подчеркнул, что "мы к этому уже привыкли", но оставлять без ответа подобные шаги Москва не станет.

Дипломат отметил, что ответные действия "прорабатываются некоторое время и потом обнародуются". Информация относительно того, какие меры Россия предпримет в отношении эстонских дипломатов, будут обнародованы позднее, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа напрасно забыла "об амбициях России по захвату земель соседей, которые заложены в генах России". По его утверждению, мирные граждане Эстонии страдают от "российской угрозы", а официальный Таллин вынужден поднимать налоги, чтобы финансировать возрастающие расходы на оборону.

При этом Эстония в составе Северо-Балтийской восьмерки (NB8, Nordic-Baltic Eight) подписала заявление, в котором подтвердила намерение продолжить существенную военную и финансовую поддержку киевского режима с сохранением антироссийских санкций.