Собянин: В Москву прибыл первый трамвай "Львенок-Москва" из новой поставки

В столичном депо имени Апакова Елена Сергеева обучает водителей трамваев. Но сегодня сама оказалась в роли ученицы - за рулем первого прибывшего в столицу вагона серии "Львенок-Москва".

Новый вагон в новинку не только для водителей. Такого в столице точно еще не видели. И дело тут не только в дизайне. А в том, что по городу инновационный транспорт сможет курсировать без контакта с электрической сетью. Ее, к слову, на многих участках в центре уже скоро заменит "Чистое небо".

О поставке первой партии трамваев нового поколения в Москву в своем канале в мессенджере Max рассказал мэр Сергей Собянин: "Это финальный этап обновления трамвайного парка столицы. Новый вагон уже в депо им. Апакова, которое мы открыли весной после реконструкции. В ближайшее время - приемка, обкатка, а затем выход на маршрут. За 2 года столица получит 100 таких вагонов".

На автономном ходу инновационный "Львенок" сможет преодолевать расстояние до 4 километров. При этом переключения с одного режима на другой отнимать в пути времени не будут.

"Переключение будет производиться на остановке. То есть трамвай подъехал на остановку, водитель включил режим автономного хода, автоматически опустился токоприемник, и вагон перешел на питание от вот этих вот суперконденсаторов", - уточнил Дмитрий Касаткин, заместитель начальника отдела рельсового транспорта службы подвижного состава Московского метрополитена.

Миновав беспроводной участок, по той же схеме на остановке токоприемник вернется в свое стандартное положение под контактной сетью. И накопители начнут снова подзаряжаться в пути.

Внутри новый трамвай мало чем отличается от уже привычных московских низкопольных моделей. Похожие комфортные сиденья, широкий проход, медиаэкраны , много зарядных устройств для гаджетов со всеми разъемами. Само собой, система климат-контроля. И появилась еще одна новая полезная опция: обогрев полов возле входных дверей для холодного времени года.

Партию трамваев нового поколения в город спешат поставить к запуску новых диаметральных маршрутов. Они пройдут по участку строящейся линии вдоль Проспекта Академика Сахарова и Трифоновской улицы. И часть этого пути трамваи будут проезжать автономно. Новые односекционные вагоны также пополнят трамвайный парк на уже действующих маршрутах, благодаря чему интервалы в движении наземного транспорта станут короче.