Завершилось благоустройство сквера у храма Александра Невского в районе Хорошево-Мневники. Территорию объединили с соседней зоной отдыха на улице Народного ополчения.

Теперь совместная площадь скверов составляет четыре гектара. В обновленном парке появились игровые зоны, уличные тренажеры и даже босоногая тропа с разными покрытиями. Также обустроили место для выгула собак, теннисные столы и новые скамейки. Новую зону отдыха озеленили, разбив новые клумбы.

Впрочем, сквер - не единственное новообретение округа: в программу благоустройства включено 130 дворов.

"Весь подход к благоустройству у нас комплексный, это, как правило, благоустройство кластерами, где непосредственно прилегает несколько дворовых территорий. Заменяется каркасно-бетонное покрытие, бортовой камень, устраивается безопасное покрытие на детских и спортивных площадках. Также в ходе работ меняются формы, создаются места для тихого отдыха жителей", - рассказал Николай Стволов, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройств префектуры СЗАО.