Столичный фестиваль "Сады и цветы" вновь стал оазисом в пустыне мегаполиса

Яркие и нежные, свежие и благоухающие. Красоту не измерить, а вот ее масштабы – можно: 70 цветущих площадок, более полумиллиона растений, 30 тысяч квадратных метров зелени. Все это – столичный фестиваль "Сады и цветы".

Прямо в сердце столицы - настоящие джунгли. В которых, кроме пальм, растения со всего мира - от бамбука до японской мушмулы и олеандра. А чтобы не заблудиться в этих зеленых лабиринтах, идти следует на звук воды - огромного восьмиметрового водопада.

Оазис на Манежной площади переносит в другую реальность: поверить, что вокруг мегаполис, непросто. Иностранные гости тоже диву даются. В этом году столица стала одной из популярнейших точек для путешественников из Китая, Индии, Турции и стран ближнего зарубежья. (

Террасы Охотного ряда заполнили ароматы лаванды – не хуже, чем в Провансе. Выходить из ЦУМа теперь можно прямиком в лесную сказку – с березками, яблонями и многолетними травами. Одни сезонные цветы здесь сменяют другие, так что аромат будет радовать посетителей до поздней осени.

"Сама концепция построена на основе именно настоящего русского леса. То, что мы впитываем, возможно, из детства. Хотелось передать это в самое сердце Москвы, чтобы туристы, прохожие любовались красками натуральности", - говорит Ольга Грибова, ландшафтный дизайнер, куратор озеленения площадки ЦУМа.

В Камергерском переулке пейзажи средиземноморские. А для тех, кто за экзотикой не гонится, на Лубянской площади высадили целый лес: три сотни деревьев - привычные рябины, сосны и клены. Новый Арбат же встречает зелеными тоннелями и живыми изгородями.

Цветущие островки приносят не только удовольствие эстетическое – влияют на здоровье. Ученые доказали – чем больше вокруг зелени, тем меньше риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сложно переоценить и значение для городского ландшафта.

"Если мы с вами представим даже улицы Москвы в центре и уберем отсюда зелень, это действительно так называемые каменные мешки. Это острова тепла, которые имеют достаточно высокую температуру, и специалисты говорят, что разница таких островов тепла с зеленью и без может достигать более 5 градусов одномоментно", - отметила Ольга Гай, эксперт в проектах территориального развития, урбанист.

Сегодня Москва – в числе мировых лидеров по озеленению мегаполисов. На одного человека здесь приходится почти 70 квадратных метров зеленой территории. Для сравнения – в Сингапуре всего около 30. С каждым годом благодаря новым насаждениям в столице становится легче дышать: локации фестиваля "Сады и цветы" вырабатывают до 300 тысяч литров кислорода в сутки.