Гравированные доски 19 века нашли на Воздвиженке при реставрации

Гравированные доски девятнадцатого столетия найдены при реставрации дома на Воздвиженке.

Мраморные вывески обнаружили на фасаде памятника культурного наследия, где раньше располагались "Меблированные комнаты Петергоф". Эти закладные доски, скорее всего, относятся к строительному периоду 1898 года, когда здание перестраивалось под нужды страхового общества.

Вывески вручную расчистили от краски и промыли мыльным раствором. Сейчас специалисты разрабатывают дальнейший план реставрации исторических артефактов. Таблички помогут составить более полную картину о прошлом особняка.