Рафаэль и Лаура - пара марабу - стали новыми обитателями Ленинградского зоопарка

Новоселы быстро сообразили, что в Ленинградском зоопарке свои правила. Любимые лакомства – саранчу и аргентинских тараканов – придется ловить на лету. Такой тренинг марабу нужен, чтобы в случае необходимости было удобнее их осматривать. Зоологи говорят: с этими птицами точно удастся договориться, очень уж умные.

"Дождемся мы еще от них сюрпризов. Первое, что они сделали, как только к нам попали, - пошли проверять все крепления, соединения сетки, вольеров, дверей, проверили все сразу. Ребята очень любознательные", - рассказывает Елена Русакова, кипер-зоолог Ленинградского зоопарка.

Учитывая любознательность характера новых питомцев, сотрудники зоопарка предусмотрели меры предосторожности для самых маленьких посетителей. Стенку вольера дополнительно огородили еловыми ветками. А то мало ли что.

Посетителям объясняют, что толстая кожа и странное отсутствие перьев на голове - не признак болезни, а природная особенность. Это помогает марабу спасаться от паразитов при выкапывании личинок насекомых из земли.

Эти необыкновенные птицы рождены в неволе и в дикой природе жить бы не в смогли. Но благодаря грамотному уходу человека, продолжительность жизни марабу почти в два раза дольше, чем в естественной среде. Пару назвали романтично: Рафаэль и Лаура. Сотрудники ленинградского зоопарка надеются, что питомцам понравится на новом месте и вскоре семья обзаведутся потомством.