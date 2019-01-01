Вот как сейчас выглядит уехавшая дочь Юлии Началовой

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года, ей было 38 лет. Исполнительница хита "Герой не моего романа" страдала от подагры и красной волчанки. Причиной смерти артистки стало заражение крови. На тот момент ее дочери было 12 лет.

Напомним, что единственная наследница появилась у Юлии Началовой от мужа, футболиста Евгения Алдонина. В 2011 году пара оформила развод, однако сумела сохранить достаточно хорошие отношения ради дочери. А когда не стало Юлии Началовой, Вера еще больше сблизилась с отцом и его новой семьей, хотя и осталась жить с бабушкой и дедушкой.

За шесть лет без мамы Вера окончила школу с золотой медалью и поступила на актерский факультет во ВГИК. Наследница певицы учится в мастерской Александра Михайлова.По словам Евгения Алдонина, дочка ушла с головой в учебу, у нее очень сложный график. Однако дочь Юлии Началовой находит время, чтобы иногда появляться на сцене и исполнять песни, в том числе и мамины.

А теперь стало известно, что Вера уехала из Москвы. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала фото с рыбалки в Воронеже. Отметим, что этот город - малая Родина Юлии Началовой. Перед многочисленными подписчиками Вера предстала в джинсовом комбинезоне. Подписчики рассыпались в комплиментах повзрослевшей Алдониной и поздравили с уловом.