Бойцы Вооруженных сил России освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в среду, 13 августа, в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, добиться освобождения Суворово и Никаноровки удалось благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов подчеркивал, что наши военные уверенно продвигаются вперед в зоне специальной операции, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что защита Родины — и в годы Великой Отечественной войны, и в наши дни — является важнейшей задачей российских бойцов. Он заявил, что "историческая память о том, что было в прошлом, что есть сейчас, настраивает нас на то, что может и должно быть в будущем".