Москвичам объяснили, когда закончится купальный сезон

Купаться в открытых водоемах в столичном регионе можно круглогодично, если позволяет степень закаленности. Такое мнение высказал в среду, 13 августа, метеоролог Михаил Леус, отвечая на вопрос, когда в Москве закончится купальный сезон.

Как напомнил эксперт в своем Telegram-канале, народные поверья предписывают не купаться после Ильина дня — это 2 августа. Суеверия гласят, что после этой даты нечисть может утащить купальщиков на дно. В действительности это было связано со снижением температуры воды в реках, что вынуждало прекращать купания.

Михаил Леус отметил, что для среднестатистического жителя водные процедуры при температуре воды ниже 18-20 градусов уже дискомфортны — ниже указанных отметок уже опустилась температура воды в реках Москвы и Московской области.

Специалист пояснил, что период с дневными температурами воздуха выше 20 градусов, когда вода хоть как-то нагревается, теперь длится всего лишь три-пять часов. В остальное время суток вода отдает тепло. Это означает, что дальше температура воды будет только понижаться.

Еще один веский довод против купания в августовских водоемах приводит SHOT, ссылаясь на медиков. По словам врачей, любители освежиться в августе рискуют подхватить инфекции желудочно-кишечного тракта, глаз, ушей и кожи. Связано это с тем, что цветение воды способствует активному размножению бактерий и водорослей. Оно, в свою очередь, формирует идеальную среду для кишечной палочки, стафилококков, амеб и других микроорганизмов, способных привести к развитию тех или иных заболеваний.