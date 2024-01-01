Больного раком короля Карла III сразил удар

В 2024 году Карл III сообщил, что болен раком. Британский король перенес операцию, сейчас болезнь находится в стадии ремиссии. Однако из-за того, что пока онкология неизлечима и недуг может вернуться в любой момент, Карл III продолжает тщательно следить за здоровьем и регулярно проверяться.

При этом монарх старается выполнять свои обязанности в максимальном объеме. Карл III совершает выходы в свет, ездит с рабочими визитами в разные города Великобритании и даже за границу. В близком окружении шепчутся, что король чувствует себя неважно, однако отказываться от престола не торопится и пытается делать все, что может.

Однако совсем неожиданно Карла III сразил удар. Выяснилось, что две трети государственных учреждений Великобритании отказались от бесплатного широкоформатного портрета монарха. Кроме того, невостребованными остались более 46 тысяч портретов, передает газета The Guardian. Примечательно, что на изготовление портретов британское правительство потратило более 2,7 миллиона фунтов стерлингов.

Эта новость в очередной раз породила в Сети разговоры о том, что нация недовольна политикой Карла III да и самим королем, в частности. Многие до сих пор не могут ему простить скандального расставания с принцессой Дианой, на которой женился, хотя любил совсем другую женщину. В этом браке оба были несчастны, однако, считают многие британцы, Диана вызывала больше симпатий, ее даже называли принцессой сердец.