Путину доложили о результатах работы и ближайших нововведениях ФНС

Владимир Путин принял в Кремле руководителя Федеральной налоговой службы. Даниил Егоров доложил президенту о результатах работы ведомства и ближайших нововведениях.
Рост доходов бюджета от налоговых поступлений за минувший год составил 7 процентов. Причем нефтегазовый сектор по экономическим показателям уже потеснила пятёрка новых лидеров рынка. Это обрабатывающая промышленность, финансы, строительство, торговля и сфера информационных технологий.
Для Курской и Белгородской областей, а также угольной отрасли продолжают действовать отсрочки. Создана новая система кратковременных и увеличены стандартные налоговые вычеты. Со следующего года начнут предоставлять вычеты социальные - для семей с детьми. Решена и технически сложная задача по введению НДС с оборота свыше 60 миллионов рублей.
Егоров: Мы все провели, подготовили налогоплательщиков, подготовили информационные системы. Мы даже убрали штрафы и приостановку операций по счетам в случае несдачи: переживали, что не все будут готовы к этому новшеству. Однако в итоге у нас по результатам первого квартала получается, что 180 тысяч налогоплательщиков - и только два процента не сдали отчетность. Мы с ними отдельно уже отрабатываем. Вся система сработала отлично. И последнее – это июльские изменения, где нам дали полномочия по оценке финансового состояния организаций. Что мы сделали? Мы сделали систему, которая контрагентам позволяет оценивать друг друга. То есть я могу по себе запросить данные налоговой и передать контрагенту, чтобы он видел, каково мое финансовое состояние. Это более 50 параметров. И чтобы представить: у нас уже более 40 процентов государственной контрактации (это еще в режиме эксперимента) уже шло с учетом этого так называемого скоринга. У нас получается, что только 0,6 процента контрактов расторгается там, где применен скоринг.