Путину доложили о результатах работы и ближайших нововведениях ФНС

Владимир Путин принял в Кремле руководителя Федеральной налоговой службы. Даниил Егоров доложил президенту о результатах работы ведомства и ближайших нововведениях.

Рост доходов бюджета от налоговых поступлений за минувший год составил 7 процентов. Причем нефтегазовый сектор по экономическим показателям уже потеснила пятёрка новых лидеров рынка. Это обрабатывающая промышленность, финансы, строительство, торговля и сфера информационных технологий.

Для Курской и Белгородской областей, а также угольной отрасли продолжают действовать отсрочки. Создана новая система кратковременных и увеличены стандартные налоговые вычеты. Со следующего года начнут предоставлять вычеты социальные - для семей с детьми. Решена и технически сложная задача по введению НДС с оборота свыше 60 миллионов рублей.