ФСБ задержала пособника Киева: он планировал "убить как можно больше российских военных"

Украинского агента, который планировал совершить теракт и вступить в ряды ВСУ, задержали сотрудники Федеральной службы безопасности на территории Кировской области.

Злоумышленник собирался поджечь релейные шкафы на Транссибирской магистрали. В дальнейшем по указанию своего куратора он должен был подписать контракт с Минобороны, чтобы попасть в зону проведения спецоперации и перейти на сторону противника.

Во время допроса задержанный признался, что при побеге планировал убить как можно больше сослуживцев. Возбуждено сразу несколько уголовных дел, по их совокупности задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.