Белый дом официально выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом стало известно в среду, 13 августа.

Кандидатуру американского лидера, претендующего на получение этой престижной награды, поддержали политические лидеры семи государств. В их числе — главы правительств Армении, Израиля и Камбоджи Никол Пашинян, Биньямин Нетаньяху и Хун Манет.

Считают Трампа достойным Нобелевской премии мира также президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Габона Брайс Олиги Нгема и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухирехе.

Наконец, в поддержку выдвижения кандидатуры президента США на соискание Нобелевки высказалось правительство Пакистана, сообщает Reuters.

Ранее экс-советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что Трамп так сильно мечтает о Нобелевской премии, что бросит ради ее получения Украину — президент США, по словам Болтона, переключится на другую горячую точку на планете, где можно получить быстрый результат.

Российский дипломат Вениамин Попов подтверждал, что Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, но "без того, чтобы закончить конфликт на Украине, она ему не светит". К этому американского лидера подталкивают и внутриполитические соображения.