Россия и Беларусь отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника"

В ходе российско-белорусских учений "Запад-2025" будет отработано планирование применения ядерного оружия и "Орешника". Об этом рассказали в среду, 13 августа, в Министерстве обороны Беларуси.

Руководитель ведомства Виктор Хренин напомнил, что маневры пройдут в республике с 12 по 16 сентября. По словам политика, "мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью".

Хотя "мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", цитирует белорусского генерал-лейтенанта БелТА.

Ранее в белорусском Минобороны рассказали, что во время маневров "Запад-2025" планируется отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов.

Что касается размещения "Орешника" в Беларуси, президент республики Александр Лукашенко отмечал, что первые такие установки появятся на белорусской территории до конца 2025 года. Политик напомнил про солидные характеристики этой новейшей российской ракетной системы.