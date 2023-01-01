Александр Домогаров рассказал о борьбе с раком: "Это все очень страшно!"

Два года назад не стало второй жены Александра Домогарова Ирины. Женщина умерла 13 августа 2023 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Отметим, что у Ирины и Александра есть взрослый сын, которого тоже зовут Александр. Несмотря на развод, бывшие супруги сумели сохранить отношения, актер, как и сын, принимал активное участие в спасении женщины.

"Эти последние месяцы нашей общей "драки", "битвы" за ее жизнь, когда нет надежды, нет опоры, когда нет НИЧЕГО…" - заявил Домогаров.

Он рассказал, что многие врачи попросту отказывались от Ирины, однако ни сын ни бывший муж не хотели это принимать и продолжали поиски медиков, которые могли бы дать надежду несчастной женщине.

"Это все очень страшно! И мы с Саней выбрали самый сложный путь - никаких больниц, вся болезнь проходила дома, весь ее постепенный уход из жизни был у нас на глазах!!!" - признался актер.

Он рассказал, как умирала бывшая жена. Актер остался у родных с ночевкой, а утром встал рано, сын тоже. У Ирины случился приступ, а буквально через два часа ее не стало.

"Сашке было очень плохо! Я очень за него тогда боялся. Но он - МУЖИК! Он выдюжил! Он справился!" - отметил артист, при этом подчеркнув, что его наследника спасала работа. Сын актера снимает фильмы.

В заключение Александр Домогаров призвал беречь друг друга и через лень и усталость поддерживать связь с близкими. "Жизнь скоротечна! Потом очень часто приходят мысли, что: -…..вот об этом сказать не успел.., -….это не рассказал… -….здесь устал и не позвонил… -…тут замотался… И когда вдруг понимаешь, что .., а ехать то уже никуда и не нужно и некуда! …и телефон этот тебе уже НИКОГДА не ответит… … и этого голоса ты уже больше НИКОГДА не услышишь…" - заключил Домогаров в своем официальном телеграм-канале.