Российская разведка обладает данными о том, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены правящего режима в Венгрии, воспринимая его как помеху для "единой Европы". Об этом заявили в среду, 13 августа, в Службе внешней разведки России.

Как подчеркивает СВР, Брюссель в ярости от попыток Будапешта проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине. Последней каплей, переполнившей чашу терпения евробюрократии, стало недавнее решение Венгрии заблокировать проект нового семилетнего бюджета Евросоюза.

В кампанию по демонтажу правительства Венгрии активно включается киевский режим, недовольный тем, что Будапешт блокирует попытки евроинтеграции Украины, отметили в российской внешней разведке.

Режим Владимира Зеленского, по данным СВР, дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности своих спецслужб и проживающей на венгерской территории диаспоры, сообщает РИА Новости.

Ранее глава венгерского кабмина Виктор Орбан предупреждал, что не в интересах Киева общаться с Будапештом "так, как разговаривают они — неуважительно и так, как ни один нормальный человек не стал бы разговаривать". Политик напомнил, что Венгрия способна "устроить распад Украины" за один-единственный день.

При этом венгерские власти подчеркивали, что будут всячески противодействовать попыткам Европы воспрепятствовать переговорам президентов России и США на Аляске. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто напомнил, что его государство всегда ратовало за мирные переговоры и открытые дипломатические каналы.