У киевского режима имеется пять ключевых требований в рамках урегулирования конфликта с Россией. О них заговорили за два дня до встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Как пишет Politico, Украина требует объявить "устойчивое перемирие" до любых территориальных уступок, настаивая на предварительном прекращении огня, прежде чем обсуждать вопрос территорий.

Также киевский режим хочет, чтобы Россия компенсировала причиненный спецоперацией ущерб — он оценивается в сумму от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов.

Не отказывается и Киев от давнего требования получить гарантии безопасности, настаивая на сохранении антироссийских рестрикций до их предоставления. Источники отмечают, что это альтернатива членству в НАТО, на которую согласна Украина.

Санкций в отношении России касается и четвертый пункт украинского списка требований. Киев хочет, чтобы их не отменяли, тогда как Москва настаивает на безоговорочном снятии ограничительных мер.

Наконец, пятым пунктом является возвращение домой военнопленных и детей, которых Россия якобы похитила и отказывается вернуть. На это Москва не раз отвечала, подчеркивая, что готова всемерно содействовать передаче украинцев, но Киев сам тормозит и стопорит этот процесс.

Ранее сообщалось, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский решил подготовиться к российско-американскому саммиту на Аляске, на который его не зовут, поездкой в Германию. Там он хочет пообщаться с европейскими спонсорами, а также устроить видеоконференцию с президентом США Дональдом Трампом.

Одновременно с этим появилось интервью советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка. Он заявил, что Украина действительно готова перейти к обсуждению с Россией перемирия в воздухе, считая этот сценарий "начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций".